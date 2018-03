Helfer für den Osterhasen?

Ulm. „Einer für alle und alle für einen“ – so lautet die Vermarktungs-Idee in der Pressemitteilung von Steiff-Kuscheltieren zu Ostern. Nicht einleuchtend? Hier ein Erklärungsversuch: Zu Ostern hat der arme Osterhase alle Hände voll zu tun. Er muss Nester verstecken, Eier bemalen und durchs ganze Land hoppeln. Klingt nach harter Arbeit. Deshalb braucht er Unterstützung.

Das dachten sich auch Steiff und „Charly Schlenker-Teddybär“. Der Steiff-Teddy kennt den Osterhasen zufälligerweise persönlich und hat ihm Unterstützung zugesichert. Denn neben Teddys produziert Steiff auch Plüschhasen. Und die wiederum – wer hätte es gedacht – sind mit Charly befreundet.

Bisher alles verstanden? Der Teddy mobilisiert also seine Freunde, drei Plüschhasen – oder „Muske-Hasen“, wie sie von Steiff genannt werden (zum Verständnis: abgeleitet von Musketieren) – die den „Osterhasi“ unterstützen sollen.

Und wie sollen sie das tun? Ganz klar: „Mümmel Hase“ ist der schnellste im Nester verteilen, „Hazel Hase“ ein Ass im Eier bemalen und „Mr. Cupcake Hase“ kennt super Verstecke.

Mit Unterstützung der Plüschhasen kann Ostern also nichts mehr im Wege stehen? „Land am Rand“ hat das vorab mal getestet: Nach einer Stunde hatte „Hazel Hase“ kein einziges Ei bemalt. „Mümmel-Hase“ rührte sich nicht vom Fleck und „Mr. Cupcake Hase“ hatte keine wertvollen Versteck-Tipps. Sollten die drei zudem mit der gerade im Bodenseekreis grassierenden Hasenpest in Berührung kommen, dürfte Ostern vollends gelaufen sein.