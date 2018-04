Helfer sammeln bei der Feld- und Waldputzete in Waldachtal 30 Kubikmeter Müll

Über 200 Helfer trafen sich am Samstag zu früher Stunde in den Teilorten der Gemeinde Waldachtal, um bei der Feld- und Waldputzete mitzuhelfen. Neben den vielen privaten Helfern und zahlreichen Vereinen aus der Gemeinde beteiligte sich auch eine Gruppe der Lebenshilfe Freudenstadt an der Aktion. Bürgermeisterin Annick Grassi ging mit gutem Beispiel voran und stapfte mit einem dick gefüllten Mülls...