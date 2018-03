Jüngst erreichte uns ein Schreiben des Stuttgarter Vorzeige-Rocker-Präsidenten Lutz Schelhorn. Ihn ärgert, dass die Medien bei der Berichterstattung über kriminelle „Osmanen“ stets den Begriff „Rocker“ benutzen. Dabei habe die türkische Türsteher-Gang, deren Chefs derzeit in Stuttgart vor Gericht stehen, gar nix mit der „eigenständigen Subkultur“ echter Rocker zu tun. Für die sei es etwa „unabdingbar, ein Motorrad zu fahren“, man pflege ein „intensives Vereinsleben“ – und werde durch falsche Begriffe im Osmanen-Fahrwasser „diskriminiert und kriminalisiert“.

Dazu muss man sagen: Der Mann hat recht: Eine Lederjacke macht noch keinen „Easy Rider“, und Soziologen könnten Traktate über die diversen subkulturellen Wurzeln von Rockern, Straßen- und Türsteher-Gangs verfassen. Allerdings guckt der Laie halt weniger auf Milieu-Nuancen – sondern eher auf unschöne Nebenbeschäftigungen (Drogenhandel, Prostitution, Gewalt), die halt doch hüben wie drüben mitunter (vereinzelt!) vorkommen. Sagen wir so: Die Pforzheimer „Hells Angels“ wurden 2011 nicht wegen abgelaufener Tüv-Plaketten verboten, und dass ein Reutlinger Rocker-Boss 2014 im Knast landete, lag auch nicht an Tippfehlern in der Vereinssatzung.

Trotzdem gelobt die Redaktion begriffsmäßige Besserung. Aber nicht aus Einsicht – nur aus Angst.