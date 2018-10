Berlin. Hauptstreitpunkt war zuletzt der „Spurwechsel“: Ist der Wechsel aus dem Asylverfahren in die geordnete Zuwanderung möglich? Da überrascht wieder einmal Horst Seehofer, dem nicht gerade den Ruf eines Pragmatikers vorauseilt. Jetzt will der CSU-Vorsitzende und Bundesinnenminister plötzlich nicht mehr über Begriffe streiten, sondern eine „lebensnahe Lösung“ umsetzen. Bravo. Da dürfte der Druck von Unternehmen und Bürgern nachgeholfen haben, die in vielen Einzelfällen nicht nachvollziehen können, wieso gut integrierte Ausländer mit Arbeitsplatz gehen müssen.

Lob haben Seehofer und die Regierung allerdings erst verdient, wenn sie die Grundsatzeinigung in ein praktikables Gesetz umgesetzt haben. Deutsche Beamte können die besten Ideen mit jeder Menge Bürokratie zunichte machen. Zudem sollte keiner meinen, dass uns die Fachkräfte morgen die Grenzen einrennen. Denn um sie bemühen sich viele Länder, die mit der demografischen Entwicklung zu kämpfen haben. Deutschland muss um sie werben – mit attraktiven Arbeitsplätzen, aber auch mit guten Lebensbedingungen. Nur wenn sich herumspricht, dass sie hier willkommen sind, entscheiden sie sich für uns.