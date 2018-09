Dortmund. Serie ausgebaut, Tabellenführung erobert: Borussia Dortmund hat sich trotz einer mäßigen Vorstellung durch einen 3:1 (1:0)-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt zumindest für einen Tag an die Spitze der Fußball-Bundesliga gesetzt.

Innenverteidiger Abdou Diallo (36.), der Ex-Frankfurter Marius Wolf (72.) und der neue Mittelstürmer Paco Alcacer (88.) in seinem ersten Pflichtspieleinsatz sorgten mit ihren Treffern für den achten BVB-Heimsieg gegen den DFB-Pokalsieger in Folge und eine gelungene Generalprobe für den Champions-League-Auftakt am Dienstag beim belgischen Meister FC Brügge. Für die Eintracht war es derweil bereits die vierte Niederlage im fünften Pflichtspiel der Saison, daran änderte auch der zwischenzeitliche Ausgleich von Sebastien Haller (68.) nichts.

Trainer Lucien Favre setzte erstmals in dieser Spielzeit auf ein 4-2-3-1-System, doch für Mario Götze war wieder einmal 90 Minuten lang kein Platz. Der einstige WM-Held war schon in den ersten beiden Saisonspielen nicht zum Einsatz gekommen. Dabei hätten die Gastgeber Götzes Ideen vor 81 000 Zuschauern in der ersten Halbzeit durchaus gebrauchen können. Dem achtmaligen deutschen Meister fiel gegen gut organisierte Gäste nicht viel ein. Maximilian Philipp und Kapitän Marco Reus im offensiven Mittelfeld verbreiteten kaum Gefahr.

Frankfurt stand gut, nach vorne ging bei den Hessen aber nicht viel. Bei einem Schuss von Filip Kostic hatte BVB-Schlussmann Roman Bürki keine Probleme (6.). Die Gäste scheuten auch nach der Pause weiterhin jedes Risiko und stellten die Dortmunder Deckung eine Stunde lang vor keine größeren Probleme, auch wenn die Gastgeber mit zunehmender Spieldauer immer unsicherer wirkten. sid