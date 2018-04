Hier wird alles gründlich geklärt

Die 5- und 6-jährigen Forscher des Kindergartens „Schatzkiste“ in Mühringen gingen auf Exkursion zur Kläranlage in Horb. Sie beschäftigen sich in diesem Jahr mit dem Thema „Wasser“ und hatten in den Wochen zuvor die Frage erforscht, wo das verbrauchte Wasser hinfließt.Klärmeister Markus Reichel begrüßte die Kinder am Eingang der Kläranlage. Zunächst begutachteten sie gemeinsam die sogenannten Sch...