Nun aber stellt sich heraus, dass man auch Jugendlichen dringend das Lenkrad per Computersteuerung entziehen muss.

Die jungen Leute können nämlich häufig nur eines: Schummeln, mit immer ausgefeilterer Technik. Klitzekleine Kameras, Ohrstöpsel sowie natürlich Smartphones und -watches helfen dabei, die Führerscheinprüfung zu bestehen. Die Antworten auf mehr als 1000 Theoriefragen zu pauken, kommt den Prüflingen von heute oftmals nicht mehr in den Sinn.

Laut TÜV Rheinland hat sich die Zahl der aufgedeckten Betrugsfälle innerhalb von 20 Jahren verzehnfacht – nur die Zahl des aufgeflogenen Schummels, wohlgemerkt. Was da an Automobilisten auf unlautere Weise auf die Straßen drängt, wusste die Polizei aus dem Westerwald zu berichten – ein 21-Jähriger konnte ohne Hilfsmittel keine einzige Frage mehr richtig beantworten.

Aber vielleicht steckt in der unerlaubten Nutzung modernster Hilfsmittel auch eine gute Nachricht: Wenn in naher Zukunft das wie von Geisterhand gesteuerte Auto abrupt stoppt, weil es ein Update braucht oder das Betriebssystem abgestürzt ist, wird die technikverliebte Jugend vielleicht wissen, was zu tun ist. Hoffentlich.