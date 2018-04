Hochgeschwindigkeit für 8,25 Millionen Euro

Am Dienstag erfuhr der Gemeinderat vom Vertreter der vom Kreis beauftragten Firma „Rala“ über den nun erstellten Strukturplan für einen Netzaufbau in Waldachtal. Ein Netz, das an das Hauptdatennetz (Backbone-Netz) im Kreisgebiet angedockt werden kann. „Das Backbone-Netz ist das Grundgerüst der Breitbandinfrastruktur im Landkreis“, erläuterte Bürgermeisterin Annick Grassi.Glasfaser ist die Technol...