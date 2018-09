Hochwasser plagt Hausbesitzer

Um den Hochwasserschutz im Baugebiet „Grabenäcker“ in Wittershausen ging es am Donnerstagabend in der Bürgerfragestunde der Ortschaftsratssitzung. Zwei Anlieger nahmen die Möglichkeit wahr, die ihnen entstandenen Schäden und die Gegebenheiten vorzutragen.Privatkosten: 6000 bis 13000 EuroCarsten Unruh hatte am 18. Januar in seinem zehn Jahre alten Haus Probleme mit dem Wasserrückstau und hatte Hoc...