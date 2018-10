Höhe des Schadens noch unklar

München. Insolvenzverwalter Michael Jaffé plant im Fall der Münchner Containerfirma P&R eine der größten Gläubigerversammlungen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Insolvenz des Unternehmens trifft 54 000 Anleger, die mehr als 80 000 Forderungen angemeldet haben, wie Jaffé am Donnerstag sagte. Mehrere tausend Menschen werden kommende Woche zu insgesamt drei Gläubigerversammlungen in Folge in der Münchner Olympiahalle erwartet.

Die P&R-Pleite könnte mit einem möglichen Schaden von bis zu 2 Mrd. EUR nach dem Flowtex-Skandal der 1990er Jahre der zweitgrößte Betrugsfall seit 1945 sein – sicher ist das allerdings noch nicht. P&R hat nach bisherigem Ermittlungsstand etwa eine Million nicht existente Container verkauft: In den Büchern standen 1,6 Mio. Stück, doch auffindbar sind nur 618 000.

Betroffen von der Pleite sind fast ausschließlich Privatanleger, darunter viele Rentner und Pensionäre, die ihre Altersvorsorge mit der Investition in das Containerunternehmen aufbessern wollten und geprellt wurden. Der frühere Geschäftsführer sitzt in Untersuchungshaft. „Wir gehen von vorsätzlichem Handeln aus“, sagte eine Sprecherin der Münchner Staatsanwaltschaft. Die Höhe des Schadens steht nach Angaben der Ermittler noch nicht fest. Beim badischen Skandalunternehmens Flowtex war ein Schaden von mehr als 2 Mrd. EUR angerichtet worden. dpa