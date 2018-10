Hoher Einsatz nicht belohnt

Niedergeschlagen lagen die Spieler der SG Ahldorf-Mühlen gestern nach Spielende auf dem Stadionrasen in Böblingen. Die SG Ahldorf-Mühlen verkaufte sich beim neuen Spitzenreiter hervorragend, spielte mutig nach vorne und hatte nach der torlosen ersten Halbzeit sogar einige Möglichkeiten für den Führungstreffer.

Die Entscheidende Szene war dann in der 69. Minute: Schiedsrichter Daniel Rühling von der Schiedsrichtergruppe Ravensburg entschied auf Strafstoß, nachdem Böblingens Kapitän Sascha Raich nach Zweikampf mit Matthias Hellstern im Strafraum am Boden lag. Und Raich verwandelte vor gut 250 Zuschauern den Elfmeter zum 1:0. Trainer Andreas Hug von der SG Ahldorf-Mühlen machte seinem Abwehrspieler aber keinen Vorwurf: „Er spielte schon den Ball, beim Grätschen traf er dann wohl den Böblinger Stürmer eben auch noch. Richtig unglücklich für uns.“ Bei dem Gespräch mit der Presse nach Spielende sprach Hug seiner Elf ein Kompliment aus: „Über einen enormen Kampf lieferten wir heute eine sehr gute Partie ab und verkauften uns hier sicher sehr ordentlich.“ Hug sprach auch von einem besonderen Event: „Für uns war es schon eine richtig geile Sache, vor so einer Tribüne spielen zu dürfen.“

Schlenzer an den Pfosten

In der ersten Halbzeit gab es vor beiden Toren kaum sehenswerte Aktionen, wobei die Gäste aus Ahldorf-Mühlen vom Start weg forsch auftraten und Böblingen schon recht früh im Aufbauspiel störten. Da konnte nach der Partie auch SVB-Trainer Thomas Siegmund nur lobende Worte Richtung Hug-Elf schicken: „Ahldorf-Mühlen hat es uns heute sehr schwer gemacht. Sie haben von Anfang an eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und akribisch gegen den Ball gearbeitet.“

Pech hatte Tobias Schmollinger: sein Schlenzer nach 60-Meter-Diagonalpass von Thomas Müller strich knapp am Torpfosten vorbei, da hatten etliche der zahlreich mitgereisten SG-Fans schon den Torschrei auf den Lippen. Erst nach einer Halben Stunde kam der erste Böblinger Schuss auf das von Tim Avenarius gehütete Tor, der hielt die Direktabnahme von Cedric Hornung sicher. Da kam auch kure Lob von Coach Siegmund auf: „Sieht gut aus Männer, wir sind dran.“ Böblingen verfiel schnell wieder in ein Loch. Und mit dem Pausenpfiff lag die Gästeführung in der Luft. Philipp Sautter wurde mit Steilvorlage von Kai Sieb auf die Reise geschickt, aus spitzem Winkel landete sein Schuss, abgefälscht von Keeper Marijio Milcic, am Außennetz.

Böblingen hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit leichte Vorteile im Ballbesitz, Avenarius hielt den Schuss von Tim Kühnel aus kurzer Distanz (48.). Es war ein ähnliches Bild wie vor der Pause – Ahldorf-Mühlen störte den Spielaufbau wieder früh. Zudem bot sich der Hug-Mannschaft innerhalb von drei Minuten zweimal die Chance zur Führung, nach Kombi über drei Stationen, Sven Saile zu Sautter in den Rückraum zu Sieb, dessen Schuss knallte gegen den Rücken eines Böblingers (59.).

Bei der nächsten Toraktion bediente Tobias Schmollinger auf rechts Sautter, dessen Querball kam zu Saile und seinen Schuss konnte ein Böblinger Abwehrspieler vor dem Tor noch zur Ecke lenken. Es folgte die eingangs geschilderte Situation zur Strafstoßentscheidung und dem 1:0 für Böblingen mit dem von Sascha Raich verwandelten Elfer (69.).

Fortan fehlte Ahldorf-Mühlen die letzte Durchschlagskraft, um nochmals Gefahr vor dem Böblinger Tor auszustrahlen. Den Schlusspunkt setzte erneut Raich (87.), mit seinem zweiten Tor stellte er den 2:0-Endstand her. Eine von Mert Kizilagil getretenen Freistoßflanke verlängerte er ins Toreck.

Trainer Hug beurteilte am Ende den SV Böblingen als einen Tick cleverer: „Für uns war das Ergebnis nach der gezeigten Leistung schon enttäuschend.“ Am Freitagabend kommt es dann in Ahldorf zum Bezirksderby gegen den FC Holzhausen, der gestern in Darmsheim eine 1:5-Klatsche kassierte.

SG Ahldorf-Mühlen: Avenarius, Matthias Hellstern, Müller, Matthias Thomas (63. Trick), Sieb, Tobias Schmollinger, Fuhrmann (79. Marcel Schmollinger), Sautter, Strasser, Saile, Bielefeld.