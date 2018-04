Horber Gospeltrain macht am 28. April Station in der Stadtkirche

Ein Konzert mit dem Gospeltrain Horb findet am Samstag, 28. April, um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Sulz statt. Der Chor singt unter der Leitung von Winfried Bentele Gospels und Spirituals. Außerdem trifft sich ein Teil des Ensembles in zwei Formationen zu Jazz-, Rock- und Popsongs und auch zu experimentellen Chorgesängen. Die derzeit 25 Sänger haben bis zu 30 Auftritte im Jahr – wei...