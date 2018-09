Hunderte Sportler nehmen am Treppenhauslauf in Rottweil teil

Rottweil. 1390 Stufen mussten die Feuerwehrmänner, Amateure und Elite-Läufer am Sonntag erklimmen. «Das ist der höchste Tower Run in Westeuropa», sagte Mitorganisator Holger Wesseln. Favorit Christian Riedl war der Schnellste. Nach 6:56 Minuten war er auf der 232 Meter hohen Aussichtsplattform des Aufzugtestturms angelangt.

Die flottesten Feuerwehrmänner, ein Duo der Konstanzer Wehr, bezwangen den Turm - inklusive Atemschutzgerät - in knapp 14 Minuten. «Wer hier mitmacht, braucht eine ausgeprägte Fitness oder muss Spaß daran haben, sich zu quälen», sagte Wesseln. In Deutschland gebe es etwa 20 Treppenhausläufe im Jahr - in Frankfurt sei es etwa der «Sky Run» auf den 222 Meter hohen Messeturm.