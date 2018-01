„Ich weiß, dass das weh tut“

Der Ausdruck „Rassist“ sei für Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer „zu extrem“, aber er benutze immer wieder „rassistische Äußerungen“. Bei diesem Vorwurf blieb sein Rottenburger Kollege Stephan Neher gestern im Streitgespräch der beiden in der TAGBLATT-Redaktion. Der Kritisierte ärgerte sich: Er spreche nur Probleme offen an. „Nur weil ich an einer Stelle einen Halbsatz falsch gewählt habe,...