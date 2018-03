Weil am Rhein. Bundespolizisten hätten die vier am Dienstag in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) kontrolliert, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Weder die drei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren aus Gambia noch der 16-Jährige Somalier hätten sich ausweisen können. Die Beamten ermittelten, dass sie sich zuvor in der Schweiz und Italien hatten registrieren lassen. Alle vier stellten Schutzgesuche.

Die drei Männer wurden in die Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber gebracht, der Jugendliche in eine Jugendeinrichtung in Lörrach. Die Polizei erstattete außerdem gegen alle vier Anzeige wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.