Im Esslinger Forstbezirk beflügelt ein weißer Bock die Fantasien der Waldbesucher

Stuttgart. Er stand nur knapp 20 Meter von mir entfernt. Es war ein faszinierender Moment“, zeigt sich der Wendlinger Hobbyfotograf Markus Pieger auch jetzt noch elektrisiert von seiner ersten Begegnung mit dem stattlichen weißen Rehbock im vergangenen November. Ein Bekannter hatte ihm von dem Tier im Esslinger Forstbezirk erzählt. Da war Piegers Ehrgeiz geweckt. Schon beim dritten Versuch hatte er Glück und bekam das Tier vor die Linse.

Seitdem hat Pieger den Rehbock vier weitere Male gesehen. Wie er das geschafft hat? „Man muss sich auskennen, braucht eine gute Ausrüstung und muss sich tarnen. Und sehr früh aufstehen.“ Meist bricht der Fotograf noch im Stockdunklen auf. Dann erreicht er kurz vor der Dämmerung den Wald, wenn die Tiere aufwachen und auf Nahrungssuche gehen.

Annähernd 20 000 Hektar groß ist das Waldgebiet, das der Esslinger Forstbezirk verwaltet. Weil der Landkreis Esslingen der am dichtesten besiedelte in Baden-Württemberg ist, wird auch sein Wald besonders intensiv bewirtschaftet. „Er hat eine Schutz, Nutz- und Erholungsfunktion“, sagt Amtsleiter Anton Watzek. Obwohl er berufsbedingt viel Zeit im Forst verbringt, hat er das zirka dreijährige weiße Tier selbst noch nicht gesehen. Dennoch weiß er: „Das ist kein Aprilscherz. Weiße Rehe gibt es immer mal wieder. Im Raum Ludwigsburg wurde 2015 eine weiße Rehkuh entdeckt.“ Um den Esslinger Bock zu schützen, verzichten die Behörden bewusst auf Ortsangaben. „Sonst würden sich vermutlich ganze Gruppen auf der Suche nach dem Tier auf den Weg machen“, sagt Watzek.

Das weiße Reh aus Ludwigsburg hatte seinerzeit Hubert Gänser-Hampp aus Neckarweihingen entdeckt. Das Grundstück des Rentners grenzt direkt an den Wald. Im Winter vor drei Jahren stand das Reh plötzlich in seinem Garten. Seitdem kam es immer wieder, und Gänser-Hampp hat mit seiner Wildtierkamera viele Aufnahmen des Tieres machen können. Einen Sommer später sei das Reh mit einem dunklen Kitz erschienen, danach mit einem weißen.

Das normale Reh wechselt seine Fellfarbe mit der Jahreszeit. Im Sommer ist es rotbraun, im Winter eher grau bis dunkelbraun. Der Rehnachwuchs trägt helle Punkte auf dem Rücken – Bambi lässt grüßen. Nur weiße Rehe gibt es so gut wie nie – von einer Million Rehe trägt höchstens eines die weiße Farbe, heißt es. Meist handelt es sich dabei um eine Form des Albinismus.

Bei der baden-württembergischen Wildforschungsstelle in Aulendorf gab es mehrere Anfragen, nachdem Bilder des Rehs die Runde gemacht hatten. Dort hat man sich mit Albino-Rehen bislang kaum beschäftigt. „Sie kommen außerordentlich selten vor und waren damit bisher auch kein Thema für die Wissenschaft. Die Farbe wird rezessiv vererbt, das heißt, der Nachwuchs ist mit größter Wahrscheinlichkeit wieder mit der gewohnten rotbraunen Fellfarbe ausgestattet“, erklärt Leiter Janosch Arnold.

Mit seiner großen Population ist Rehwild das Tier in Baden-Württemberg mit der größten Bedeutung für Jäger. In keinem anderen deutschen Bundesland werden mehr Tiere pro Fläche erlegt. 165 000 waren es in der Jagdsaison 2016/2017, das entspricht zirka der Hälfte der insgesamt geschossenen Jagdbeute. „Während klassische Offenland-Wildtiere wie Rebhuhn, Hase oder Lerche immer seltener werden, ist das Reh eine der Tierarten, die erheblich von der Ausdehnung der Kulturlandschaften und dem größeren Nahrungsangebot profitiert und zahlenmäßig stark zugelegt hat“, erklärt Janosch Arnold.

Das weiße Reh hat unterdessen vergleichsweise gute Chancen, alt zu werden. Wenn nämlich ein Jäger ein weißes Reh erlegt, stirbt der Jäger oder jemand aus der Familie. So sagt es zumindest ein alter Aberglauben.