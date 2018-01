Im Zweifel nichts sagen

Stuttgart. Vor der Sitzung des Untersuchungsausschusses zur „Zulagen-Affäre“ an der Hochschule Ludwigsburg am heutigen Montag deutet sich ein neuer Konflikt an. Das Wissenschaftsministerium hat die Aussagegenehmigungen für drei seiner Beamten, die als Zeugen geladen sind, nachträglich eingeschränkt. Die Beamten wurden am Donnerstag in Briefen, die dieser Zeitung vorliegen, von Ulrich Steinbach, dem Ministerialdirektor der Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne), darauf hingewiesen, dass sie nur zu Vorgängen aussagen dürfen, die bei der Einsetzung des Ausschusses im Februar 2017 bereits abgeschlossen waren.

Über „Umstände, die dem Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung der Landesregierung zuzuordnen sind“, sollen sie hingegen nicht berichten. Falls sie Zweifel an der Zulässigkeit hätten, seien „die Angaben zu unterlassen“. Steinbach informierte auch die Ausschussvorsitzende Sabine Kurtz (CDU) darüber, dass das Ministerium die ursprünglichen Genehmigungen, die es im November und Dezember erteilt hatte, „noch einmal näher konkretisiert hat“.

Dass Untersuchungsausschüsse an die ihnen erteilten Aufträge gebunden sind, ist ohnehin geltende Rechtslage. Die nachträglichen zeitlichen Einschränkungen sind vor allem insofern interessant, als der Ausschuss die Beamten auch zum Verdacht einer möglichen Zeugenabsprache im Ministerium vernehmen wollten.

Zeugen trafen sich vorab

Bei der bisher letzten Sitzung im Dezember hatte nämlich ein weiterer, inzwischen pensionierter Ministerialbeamter eingeräumt, sich 14 Tage vorher mit drei Ex-Kollegen, die ebenfalls als Zeugen benannt waren, getroffen und die Angelegenheit besprochen zu haben. Im Ministerium sieht man das als ganz normale Vorbereitung. Im Ausschuss aber kommentierten alle Fraktionen mit Ausnahme der Grünen das Treffen kritisch, weil mögliche Absprachen den Wert von Aussagen relativieren könnten.

SPD-Obmann Sascha Binder rügt daher die Einschränkung der Aussagegenehmigungen. Auf Anfrage sagt er: „Ich halte das rechtlich und politisch für schwierig.“ Er könne jetzt zwar die Zeugen zum Sachverhalt – der „Zulagen-Affäre“ an der Hochschule Ludwigsburg und deren Aufarbeitung im Ministerium – befragen, jedoch nicht dazu, ob und gegebenenfalls welche Absprachen es gab. „Wenn ich eine weiße Weste habe, kann ich meine Leute doch aussagen lassen.“

FDP-Obmann Nico Weinmann sagt über die bisher unveröffentlichten Briefe: „Wenn dem so wäre, wäre das ein Maulkorb und ein starkes Stück. Das stünde gegen das erklärte Aufklärungsinteresse des Ministeriums.“ Kurtz hält die Konkretisierung der Aussagegenehmigungen zwar für einen „normalen Vorgang“, befürchtet aber: „Das erleichtert die Vernehmungen nicht gerade. Es besteht die Gefahr, dass die Befragungen zäh werden und länger dauern, weil bei jeder Frage erstmal diskutiert werden muss, ob sie überhaupt zulässig ist.“