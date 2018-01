Berlin. Wir sind viele. Wir sind eins.“ So lautete das Motto des DGB bei den Kundgebungen zum 1. Mai im vergangenen Jahr. Doch die Gewerkschaften haben das Problem, dass sie längst nicht mehr so viele sind. Erstmals haben sie weniger als sechs Millionen Mitglieder. Bei der deutschen Einheit waren es noch alleine im Westen fast acht Millionen.

Wie die Faust aufs Auge passt dazu, dass die Zahl der Erwerbstätigen immer neue Rekordhöhen erreicht. IG Metall, Verdi & Co. mögen noch so sehr damit werben, dass die von ihnen ausgehandelten Tarifverträge höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten bringen. Offensichtlich zieht das nicht. Ausgerechnet in Niedriglohn-Branchen wie dem Einzelhandel unterschreiben die Arbeitnehmer die Mitgliedsanträge nicht in Scharen, im Gegenteil.

Das ist auch für die Arbeitgeber schlecht, die bereit sind, bessere Löhne zu zahlen: Sie haben einen erheblichen Wettbewerbsnachteil gegenüber Konkurrenten, die nicht Mitglied im Arbeitgeberverband sind und sich daher nicht an Tarifverträge halten müssen. Auf Dauer wird so das Prinzip der Sozialpartnerschaft immer weiter ausgehöhlt, das jahrzehntelang ein Erfolgsrezept der deutschen Wirtschaft war. Kein Wunder, dass viele Bürger verunsichert sind, was die Zukunft bringt. Nur: Warum verbünden sie sich dann nicht mit anderen?