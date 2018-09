In eine Bäckerei in der Gomaringer Bahnhofstraße ist eingebrochen worden. In der Zeit von Mittwochabend, 19 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 4.30 Uhr, hat ein noch unbekannter Täter ein Bürofenster aufgebrochen und sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen klaute er Bargeld in noch unbekannter Höhe sowie ein Laptop. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.