In Pfäffingen stießen Archäologen auf rätselhafte Funde und Leichen im Graben

War es ein Unfall? Mord sogar? Oder sind es die Opfer eines Überfalls? Was genau vor etwa 7300 Jahren am heutigen Ortsrand von Pfäffingen geschah, wird sich nicht klären lassen. Doch kurz vor Ostern kamen in dem Lüsse genannten Gebiet der Schädel eines Erwachsenen und Skeletteile eines Kindes ans Licht, die dort wohl seit der Jungsteinzeit knapp zwei Meter unterhalb der Ackerkrume lagen.Der Fund ...