In Stuttgart tanzen die Flöhe

Stuttgart. Wilma Dieck hat sich direkt vor die kleine Bühne im Vorführwagen gesetzt. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagt die Stuttgarterin. Die 62-Jährige will nichts verpassen, wenn die winzigen Darsteller ihre Kunststücke vorführen. Schließlich ist der „Original Floh-Circus“ der Familie Birk einer der letzten in Europa und nur deshalb in Stuttgart, weil auf dem Schlossplatz seit Mittwoch acht Tage lang das Historische Volksfest gefeiert wird.

Gerade mal zwei bis drei Millimeter groß sind die Flöhe, die der im niederbayerischen Pörnbach beheimatete Zirkusdirektor Robert Birk von Katzen eines Bauernhofes bekommt. „Echte Bioflöhe“, meint Flohdompteuse Diana Haug. Die 42-Jährige erntet dafür ein Lachen von den mehr als zwei Dutzend Zuschauern. Manch Älterer kennt den Flohzirkus aus seiner Kindheit, für die Jüngeren ist es Neuland.

100 Tierchen hat Haug mitgebracht, 40 davon sind dressiert. Zu Beginn der Schau reicht sie einen mit dünnem Golddraht angebundenen Floh mit einem Vergrößerungsglas herum. Nur die Weibchen sind nach einem halben Jahr groß genug, um die Schlinge um den Hals zu legen.

Manchem bleibt der Mund offen stehen, als Haug erzählt, dass sie die Tiere drei Mal täglich auf ihren Arm setzt und mit ihrem Blut füttert. „Zum Schluss saugen die Tiere das Gift wieder heraus“, fügt sie hinzu. Auch während der Vorführung hat sie manch Erstaunliches zu berichten. Die Dressur dauert bis zu einer Woche. Als Belohnung dienen nicht Leckerlis, sondern Dunkelheit. Sie kommen zurück in die Schachtel. „Sobald es hell wird, bewegen sie sich“, erklärt Haug.

Die Bühne ist gerade mal so groß wie ein Blatt Papier. Die Tierchen sind an kleinen Apparaturen befestigt. Dort schießt Theodor ein Styroporkügelchen ins Tor. Fridolin dreht eine Scheibe, die 50 Mal so schwer ist wie er. Rudi zieht eine Kutsche. Das 125 000fache ihres Körpergewichts können Flöhe ziehen. Das wäre beim Menschen ein Güterzug, erklärt Haug. Ob auch Anfragen von Tierschützern kämen, fragt eine Zuschauerin. „Ja, aber es gibt nichts zu beanstanden bei uns“, meint Haug. Rainer Lang