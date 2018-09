Brand in Dreifamilienhaus: 400.000 Euro Schaden In der Nacht brannte es im Otto-Erbe-Weg · Ein Mann leicht verletzt · Brandursache noch unklar

Mit einem Großaufgebot sind Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in der Nacht auf Dienstag in den Otto-Erbe-Weg ausgerückt: Dort brannte es in einem Dreifamilienhaus.