Duisburg. . Beim 1. FC Heidenheim herrschte in der zweiten Fußball-Bundesliga mal wieder Tag des offenen Tores beim 3:3 (3:1) beim MSV Duisburg. Die Stabilität in der Defensivabteilung, beim 2:0 gegen Eintracht Braunschweig noch die Basis, war wieder verflogen. Und das, obwohl mit Sebastian Griesbeck und Marcel Titsch-Rivero die beiden Mittelfeldabräumer, zuvor jeweils noch wegen der fünften Gelben Karte zum Zuschauen verurteilt, wie erwartet wieder in der Startelf standen. „Sie waren die letzten Jahre absolute Leistungsträger. Wenn sie fit sind, werden sie auf dem Platz stehen“, hatte FCH-Trainer Frank Schmidt angekündigt. Trotzdem wurde ein 3:1-Vorsprung verspielt. Was wiederum aber keinen Vorwurf des Trainers nach sich zog. „Wir haben leidenschaftlich verteidigt und mussten viel investieren, um den Vorsprung zu halten. Leider hat das nicht ganz gereicht“, meinte Schmidt angesichts des Duisburger Ausgleichstreffers durch Kingsley Onuegbu in der Schlussminute der regulären Spielzeit.

Dabei hatten die Kicker von der Ostalb in der ersten Halbzeit die beste Vorarbeit für einen greifbaren Traum-Auftakt mit zwei Erfolgen nach der Winterpause geleistet. Doch nach der 3:1-Führung schien Schmidt schon zu ahnen, was nach dem Seitenwechsel auf seine Schützlinge zukommt. „Wir können mit dieser Führung noch nicht zufrieden sein. Wichtig ist das Ergebnis nach 90 Minuten“, hatte er in der Pausenansprache gewarnt. „Dass wir dann das Spiel nicht gewinnen, ist ärgerlich. Zumal wir noch die große Chance zum 4:1 hatten.“ Doch der Schuss von Denis Thomalla, beim 2:0 gegen Braunschweig noch an beiden Toren beteiligt, wurde von einem Verteidiger zur Ecke gelenkt. Und im Gegenzug gelang den Duisburgern der Anschlusstreffer. „Wir haben uns dann immer weiter hinten reindrücken lassen und wenig Entlastung nach vorne gehabt“, kommentierte Heidenheims Torwart Kevin Müller, dann verstärkt immer im Brennpunkt des Geschehens. „Auswärts einen Punkt zu holen, ist schon in Ordnung. In Anbetracht des Spielverlaufs ist es aber schwierig, damit zufrieden zu sein.“ dg