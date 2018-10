Während Deutschland den früheren Renteneintritt nach 45 Arbeitsjahren eingeführt hat, wünschen sich viele Rentner zurück ins Berufsleben. Körperlich und geistig fit wollen sie etwas leisten, suchen Abwechslung oder brauchen einfach das Geld. Unternehmen wie zum Beispiel der Autobauer Daimler haben sich im Ringen um Fachkräfte darauf eingestellt.

„Space Cowboys“ heißt das Programm, das Daimler bereits vor fünf Jahren ins Leben gerufen hat. Mitarbeiter kehren nach dem Rentenalter ins Unternehmen zurück und arbeiten als „Senior Experts“. Das Modell soll dazu dienen, erfahrene Mitarbeiter aus dem Ruhestand zurück in den „Daimler Kosmos“ zu holen, damit sie hier noch einmal voll durchstarten. Die Mission der Daimler „Space Cowboys“: die Stammbelegschaft mit ihrem umfangreichen Wissens- und Erfahrungsschatz unterstützen und ihr Expertenwissen an Nachwuchskräfte weitergeben. Und das Modell hat großen Erfolg.

Auch Birgit Ennemoser, Expertin in Sachen Personalpolitik bei Auren weiß um das Problem der langgedienten Mitarbeiter. In ihrem Ratgeber „Rente und Nebenverdienste von Rentnern,“ geht es genau darum, wie wichtig es für eine Unternehmen sein kann, seine langgedienten Mitarbeiter auch nach der Pensionierung noch weiterhin an ein Unternehmen zu binden. Sie bietet Hilfestellung bei diesem Problem, da kaum ein Land über ein so vielfältiges Rentenschema wie Deutschland verfügt. Und sowohl für den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer gilt es, hier einige wichtige Dinge zu beachten.