Baugebiete, wie hier das ehemalige Traube-Areal in Rohrdorf, sind gerade nachgefragt. Deshalb befassten sich am Montagabend die örtlichen Gremien der Gemeinde Eutingen mit deren Weiterentwicklung. Bild: Feinler

Wohnen Innerhalb von zehn Jahren muss gebaut werden

Die Gemeinde Eutingen entwickelt zusammen mit Erschließungsträgern neue Baugebiete: „Vollmaringer Weg“ in Eutingen, „Täle“ in Göttelfingen und „Horber Weg“ in Rohrdorf. Ortsgremien sprechen sich für Bauzwang aus.