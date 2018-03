Glück im Unglück hatten zwei Insassen eines Citroën-Kleinwagens bei einem Unfall mit Fahrzeugüberschlag am Dienstag kurz nach 10 Uhr zwischen Bildechingen und Mühlen auf der Kreisstraße 4708. Aus noch nicht bekannter Ursache – vermutlich in einem Moment der Unachtsamkeit – kam die 52-jährige Fahrerin des Citroën nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Wagen und blieb dann mit Totalschaden, der sich auf rund 5000 Euro beläuft, stehen. Weder die Fahrerin noch ihr 42-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Wagens.