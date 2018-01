Varazdin. Mit dem Umzug nach Varazdin und dem Start der Hauptrunde geht auch für die meisten Medienvertreter die Zeit in Zagreb (vorerst) zu Ende. So richtig traurig ist niemand darüber, schließlich tut ein wenig Abwechslung allen gut und das Hotel in der kroatischen Hauptstadt war, wie in einem vorherigen Tagebuch, nicht stadtnah.

Eigentlich sind alle davon ausgegangen, dass die Wege zwischen Medien- und Teamhotel und der Arena nun kürzer werden, schließlich kann in einer Stadt mit 47 000 Einwohner nicht alles sehr weit auseinanderliegen. Doch weit gefehlt, denn wie sich herausgestellt hat, ist Varazdin nicht gleich Varazdin. Die deutschen Handballer logieren während der Hauptrunde in einem Vier-Sterne-Hotel mit schicker Wellness-Therme in Sveti Martin – 30 Kilometer und etwas mehr als eine halbe Stunde mit dem Auto von der Arena Varazdin entfernt.

Auch das Journalisten-Hotel ist nicht direkt im Spielort, sondern ebenfalls knapp eine halbe Stunde entfernt in Ludbreg. Nur, wie sollte es auch anders sein, nicht im Ort nebenan, sondern beinahe genau auf der anderen Seite Varazdins. Statt nun schnell von einem Ort zum anderen zu kommen, geht nun viel kostbare Zeit auf der Landstraße verloren. Dafür bekommen jetzt alle einen Eindruck vom kroatischen Landleben, wenn auch nur durch die Busscheibe.