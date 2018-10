Italien auf Schlingerkurs

Rom/Brüssel. Die italienische Regierung geht im Haushaltsstreit mit Brüssel auf Konfrontationskurs und korrigiert gleichzeitig die Pläne für die Neuverschuldung. Die Ankündigung, diese in den kommenden drei Jahren auf jeweils 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung zu erhöhen, hatte Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgelöst. Dazu trug auch die Äußerung eines Finanzpolitikers der rechtspopulistischen Regierungspartei Lega bei, demzufolge Italien „mit einer eigenen Währung einen Großteil seiner Probleme lösen“ würde.

Trotz gegenteiliger Beteuerungen durch den parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte stieg der Risikoaufschlag für italienische Staatstitel daraufhin im Vergleich zu deutschen Bundesanleihen auf ein Fünfjahreshoch. Gleichzeitig kletterte die Rendite für zehnjährige Staatstitel aus Italien in die Nähe eines Vierjahreshochs. „Der Euro ist unsere Währung, und sie ist für uns unverzichtbar“, bemühte Regierungschef Conte sich vergebens, die Wogen zu glätten. Die Forderung des Vorsitzenden des Haushaltsausschusses der italienischen Abgeordnetenkammer, Claudio Borghi, nach einem Austritt aus dem Euro setzte auch den Euro unter Druck und ließ den deutschen Aktienindex Dax ins Minus rutschen.

Verbalangriff auf Juncker

Ungeachtet der Reaktion der Märkte, an denen Rom die Umsetzung kostspieliger Wahlversprechen wie eine Senkung des Renteneintrittsalters und eine Grundversorgung für Arme finanzieren will, verschärfte Rom den Ton unterdes weiter.

Nachdem EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Zusammenhang mit Italien vor dem Risiko einer weiteren Euro-Krise wie in Griechenland gewarnt hatte, kündigte Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini Entschädigungsforderungen an. Aus Sicht des Lega-Chefs lösten nicht die Ankündigungen neuer Schulden sondern Brüsseler Warnungen vor deren Folgen Nervosität an den Finanzmärkten aus.

Salvini schreckte selbst vor Anspielungen auf Junckers angebliche Alkoholprobleme nicht zurück. „Ich rede nur mit nüchternen Personen“, betonte der Chef der rechtspopulistischen Lega. Nachdem Kritik an seiner Äußerung laut geworden war, legte er nach: „Wenn ihr auf Google nach Juncker nüchtern oder torkelnd sucht, werdet ihr mitunter beeindruckende Bilder finden.“

Der andere Vize-Ministerpräsident, Luigi Di Maio, stellte sich hinter Salvini. Er sehe keine Veranlassung, ihm für seine Aussagen über Juncker Vorwürfe zu machen , versicherte der Chef der Anti-Establishment-Partei Fünf-Sterne-Bewegung. Während sie die Lautstärke im Streit mit Brüssel weiter aufdrehten, kündigten Salvini und Di Maio jedoch Kurskorrekturen der Haushaltspläne an. Das viel zu hohe Defizit soll bereits im Jahr 2020 wieder sinken. Bettina Gabbe