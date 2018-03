Jetzt träumt sie von New York

Ich war noch niemals zuvor in Berlin“, sagt Carolin Rössler und lacht. Und dann gleich beim ersten Mal mit schwerem Gepäck. Denn als Rollstuhl-Fahrerin nahm sie im vergangenen September mit ihrem Fahrgerät am Berlin-Marathon 2017. Die 38-Jährige hatte sich seit März darauf vorbereitet, hatte mit ihrem Rennrad – so nennt man die Wettkampf-Rollis – im Training exakt 2170 Kilometer abgespult, und da...