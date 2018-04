Junge Bläser spielen mit erfahrenem Profi

Der Landesjazzpreisträger von 2015 gibt sich im Juni gleich zweimal in Sulz die Ehre: Magnus Mehl leitet zunächst am 6. Juni für die Big Band des Albeck-Gymnasiums einen Workshop. Zwei Tage später, am 8. Juni, tritt der Saxofonist aus Rottweil mit dem „Magnus Mehl Consortium“ als Trio in der Stadthalle im Backsteinbau auf.

Entsprechend stolz auf diesen Coup für das siebte Jazzkonzert, das die Schule mit Unterstützung des Fördervereins seit 2012 veranstaltet, zeigte sich Martin Schneider am gestrigen Donnerstag beim Pressegespräch. „Wir haben nach einem bekannten Jazzmusiker gesucht – und eine klasse Lösung gefunden“, teilte der Leiter der Big Band des Albeck-Gymnasiums erfreut mit. Da Mehl aus Rottweil stammt und dort auch beim Jazzfest mitmachte, gibt es auch einen regionalen Bezug.

Das „Magnus Mehl Consortium“ tritt in variabler Besetzung auf. Das Trio, das beim Konzert in der Sulzer Stadthalle zu hören sein wird, setzt sich aus dem Namensgeber, dessen Bruder Ferenc am Schlagzeug und Bassist Andrey Tatarinets zusammen.

Seit Januar bereitet sich die Big Band auf den Workshop vor. Deutlich weitergekommen sind die Musiker bei Probetagen im März: Dabei übten die 31 Mitglieder an zweieinhalb Tagen sehr intensiv. Die Big Band setzt sich aktuell aus vielen Achtklässlern zusammen, die aus der „Young Jazz Band“ rüberwechselten.

Als erfahrene Gäste mit dabei sind Eberhard Stiehle (Bariton-Saxofon) und Karl Mutschler (Bass-Posaune). Die gesanglichen Solo-Partien übernimmt Katrin Kolos, die 2017 Abitur in Sulz machte.

Das geplante Programm ist sehr gemischt und reicht von „Sunny side queens“ von Magnus Mehl über Klassiker wie Stevie Wonders „Superstition“ und „What a wonderful world“ von Louis Armstrong über „Hello“ von Adele“ bis zu „You‘d be so nice to come home to“ von Cole Porter aus dem Musical-Film „Something to shout about“. Latin-Fans können sich auf Astor Piazzollas „Libertango“ freuen, Traditionalisten dürfte „Satin Doll“ von Duke Ellington gefallen.

Im ersten Teil des Konzerts präsentiert die Big Band des Alb-eck-Gymnasiums die im Workshop erarbeiteten Stücke. Den Teil nach der Pause gestaltet das „Magnus Mehl Consortium“. Dazwischen bewirtet der Förderverein.

Dessen neue Vorsitzende Heike Kretschmann sieht den einmaligen Umzug in die Stadthalle wegen der Aula-Sanierung kritisch: „Das ist eine andere Hausnummer, aber von der Akustik her sicher spannend“. Wegen neuer Hygieneauflagen gibt es anstatt eines Salat-Buffets belegte Brötchen und zudem alkoholfreie Getränke.