Jungmusiker machen ihr Abzeichen

Welche Fortschritte die Anfängerund erfahrenen Jungmusiker im vergangenen Jahr gemacht haben, zeigten sie beim Vorspielnachmittag der Musikvereine Göttelfingen und Baisingen am Sonntag in der Göttelfinger Halle. Den Auftakt machte die Jugendkapelle Göttelfingen-Baisingen unter der Leitung von Corinna Jöchle. Katharina Rathgeber, Jugendleiterin des Musikvereins Baisingen, stellte die Jugendarbeit mit den 15 Jungmusikern vor. Danach waren die jüngeren Nachwuchsmusiker an der Reihe. Die Blockflötenspieler Stelle Virag und Timo Flaig sowie Blockflötenlehrer Tomasz Skrzynski erhielten großen Applaus. Das Juniorabzeichen machten Samantha Mittelstädt an der Querflöte, Elina Wolf an der Querflöte, Cedrik Powill an der Trompete und Dennis Renz an der Trompete vom Musikverein Göttelfingen. Vom Musikverein Baisingen spielten Johanna Pfeffer am Horn sowie – alle drei am Tenorhorn – Magdalena Pfeffer, Felicitas Edele und Philipp Rometsch für das Juniorabzeichen vor. Das Prüfungs-Gremium lobte das Engagement der Kinder und Jugendlichen und überreichte allen ein Juniorabzeichen. Anschließend zeigten die Holzbläser ihr Können. Anika Mauch und Emily Lalka spielten an der Querflöte jeweils ihre Stücke vor. Im Gruppenspiel der Klarinetten machten Saskia Neff, Amelie Schweizer, Anne Flaig und Simone Schüssler mit. Leonie Teufel und Jonas Straub waren am Saxophon zu hören. Ihre Schlagzeugkunst zeigten Marvin Bläse, Liam Weyherter und Nils Peters. Bei den Blechbläsern traten Benedikt Teufel, Nico Lalka, David Wally, Fabian Schweizer und Daniel Mittelstädt auf.