Kabarett mit Martina Brandl in Bodelshausen

Frau hat es als Kabarettistin nicht leicht – zumal es ja gar nicht mal so viele Exemplare gebe, stellte Martina Brandl während ihres Auftritts im Bodelshäuser Forum fest. Warum sie als Frau auf den Kabarettbühnen stehe? „Weil ich als Mann scheiße aussehe.“ Und warum gibt es so wenig Frauen im Kabarett? Martina Brandl staubtrocken: „90 Prozent der Frauen sitzen bereits in führenden Positionen in W...