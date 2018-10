Katzensprung in die City: Expressbus X1 soll Luft verbessern

Stuttgart. Er sprach von einem neuen Kapitel im Nahverkehr der Landeshauptstadt. Von Montag an sollen die Hybrid-Busse im Gepardendesign helfen, die Luftbelastung zu senken - auch an Deutschlands schmutzigster Straßenkreuzung. Sie rollen dann im Fünf-Minuten-Takt vom mit Abstand einwohnerstärksten Stadtbezirk Bad Cannstatt über den Feinstaub-Hotspot Neckartor in die City und zurück. «Mit einem Katzensprung in die Innenstadt», werben die Stuttgarter Straßenbahnen SSB. Um dem X1 freie Fahrt zu ermöglichen, wurden auf 800 Metern auf der stauträchtigen Cannstatter Straße Sonderspuren eingerichtet und Ampelschaltungen umprogrammiert.