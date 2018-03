Kein Kandidat-O-Mat: OB von Freiburg hat keine Lust darauf

Freiburg. Das neu entwickelte Projekt musste beerdigt werden, schrieb swr.de am Samstag auf seiner Internetseite. Salomons Argumentation für seine Absage: Er sei bereit, stundenlang inhaltlich zu diskutieren. Ein Kandidat-O-Mat aber, bei dem man nur mit ja oder nein antworten könne, sei der Tod jedes Arguments. Der grüne OB sagte dem SWR: «Ich bin alt genug, um nicht mehr über jedes Stöckchen, das man mir hinhält, springen zu müssen. Und ich glaube auch nicht, dass man mit so primitiven Fragen Leute für Politik begeistern kann.» An dem Projekt hatten 20 Jugendliche und junge Erwachsene gearbeitet.

Die Landeszentrale für Politische Bildung zeigte laut swr.de kein Verständnis für die Haltung des Freiburger Oberbürgermeisters. Es sei nicht wertschätzend, die Fragen als «primitiv» zu bezeichnen, so Felix Fuhr von der Landeszentrale für politische Bildung, zumal es um aktuelle kommunalpolitische Themen gehe, ausgearbeitet von engagierten jungen Menschen.