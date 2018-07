Keine Konkurrenz zu Werkstätten

„Nix verkomma lassa“, war das Motto am Mittwochabend in der Entringer Zehntscheuer. Wolfram Mollenkopf und Thomas Jaschke hatten dorthin eingeladen, um ihre Idee eines Repaircafés vorzustellen und Mitstreiter zu gewinnen. Hier sollen Leute künftig kaputte Gegenstände hinbringen, die dann in der gemütlichen Atmosphäre eines Cafés repariert werden. Rund ein Dutzend Interessierte waren in der Zehnts...