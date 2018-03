Keine langen blonden Haare mehr

„Ich möchte junge Frauen ermutigen, in die Welt zu gehen und sich von vorgefertigten Rollenbildern zu befreien“, meint Zoe Steinacker. Die Abiturientin des Wildermuth-Gymnasiums verbrachte selbst ein halbes Jahr in Brasilien – und kam ohne ihre langen blonden Haare zurück. Am Montag wurde sie mit dem „Young Women in Public Affairs Award“ ausgezeichnet. Den Preis vergibt der Zonta-Club jedes Jahr ...