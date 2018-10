Killer-Kommando in Istanbul?

Istanbul. Seit Dienstag ist der saudische Publizist und Dissident Jamal Khashoggi verschwunden – nun gibt es eine dramatische Wende. Am Wochenende erklärten türkische Regierungsvertreter, ein eigens angereistes Killerkommando habe den Kritiker des 33-jährigen saudischen Thronfolgers ermordet und seine Leiche fortgeschafft. 15 Agenten aus Riad seien am Morgen des Tattages in Privatjets eingeflogen, hätten sich gleichzeitig mit Khashoggi im Konsulat aufgehalten und Istanbul noch am Abend verlassen.

Sollte sich der Verdacht eines Auftragsmords durch das Königshaus bestätigen, könnte das für Saudi-Arabien unabsehbare Folgen haben. Das internationale Ansehen und der Reformermythos von Mohammed bin Salman wäre dahin, das angespannte Verhältnis der regionalen Rivalen Türkei und Saudi-Arabien ruiniert. Auch in den USA wächst die Unruhe über das unberechenbare Gehabe des Thronfolgers. Die US-Regierung kann einen Mord nicht bestätigen, geht aber davon aus, dass „etwas vorgeht und sie es uns nicht sagen“, zitierten US-Medien einen hohen Beamten. Großbritannien sprach von „extrem ernsten Anschuldigungen“.

Dementi aus Riad

Die saudische Seite dementiert alle Vorwürfe kategorisch. Kronprinz Mohammed bin Salman erklärte, Khashoggi habe das saudische Konsulat in Istanbul kurz nach dem Betreten wieder verlassen. Nach wie vor fehlt vom Verschwundenen jede Spur, der in dem Gebäude eine Scheidungsurkunde abholen wollte, um in Istanbul seine türkische Verlobte zu heiraten. Khashoggi lebte seit einem Jahr im Exil in den USA und pendelte zwischen Washington, London und Istanbul. Die „Washington Post“, in der er regelmäßig die Politik des saudischen Kronprinzen kritisiert, ließ in der Freitagsausgabe seinen üblichen Kolumnenplatz weiß.

Am Samstag lud der saudische Generalkonsul Mohammad al-Otaibi Journalisten ins Gebäude ein. Er forderte die Medienvertreter auf, alle Stockwerke zu inspizieren und sich davon zu überzeugen, dass der Gesuchte nicht anwesend ist.

Nach Informationen des saudischen Whistleblowers Mujtahidd, der seit 2011 Details aus inneren Zirkeln des Königshaus ins Netz stellt, wurde Khashoggi gekidnappt und nach Saudi-Arabien gebracht. So könnte der von der Türkei jetzt geäußerte Mordverdacht auch dazu dienen, die Saudis doch noch zum Einlenken zu bewegen. An eine geräuscharme Beilegung des Skandals jedoch ist nicht mehr zu denken.

Mohammed bin Salman hat nach eigenen Angaben in den letzten drei Jahren etwa 1500 Personen verhaften lassen: Frauenrechtlerinnen, Intellektuelle, populäre Kleriker, Kritiker seines Wirtschaftskurses. Sollte sich der Mordverdacht im Fall Khashoggi erhärten, bekäme sein Feldzug gegen Andersdenkende eine neue Dimension. Martin Gehlen