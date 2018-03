Kiloweise Marihuana verkauft

Am Dienstag wurde im Landgericht der Prozess gegen drei junge Männer eröffnet. Zwei sind 25 Jahre alt, einer 34. Sie sollen kiloweise Marihuana angekauft haben, um es in Tübingen und in der Mössinger Gegend (bis nach Balingen und Hechingen) wieder weiterzuverkaufen. Auch Kokain soll im Spiel gewesen sein. Dieses wurde in der Wohnung eines vierten Beschuldigten gefunden, der sich seit der Festnahm...