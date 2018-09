Stuttgart Kleine Kundgebung wird zu großer Demo gegen rechts

Zunächst war unter dem Motto «Gemeinsam Vielfalt leben» eine kleine Kundgebung geplant, nun rechnen die Veranstalter mit mindestens 1000 Teilnehmern: Am Freitag (14.30 Uhr) demonstrieren auf dem Karlsplatz zahlreiche Initiativen «gegen Rassismus, Sexismus und Homo- und Trans- Feindlichkeit, für Liebe Respekt, Bildung und Gleichberechtigung». Am Donnerstag wurde bekannt, dass auch Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) aufs Podium steigen will.