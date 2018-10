Das Bachfest wurde in Tübingen auch ohne großen Konzertsaal ausgerichtet und das hat wohl gut geklappt. Genauso wird es mit der Stadtbahn sein.

Hier reicht es aus, wenn die vorhandenen Schienenstrecken gegebenenfalls durch zweigleisigen Ausbau und Elektrifizierung tauglich gemacht werden. Der komplette Neubau einer Schienenstrecke durch die Stadt ist nicht notwendig, da bis zu deren Fertigstellung mit Sicherheit die E-Mobilität soweit ist, dass mit Elektrobussen für einen Bruchteil des Preises und der Baubelastung, die eine Schienenstrecke verursacht, der ÖPNV in der Stadt bedient werden kann. In Verbindung mit kleineren Einheiten kann der ÖPNV wesentlich flexibler werden als er heute ist und mit einer Stadtbahn je sein wird. Außerdem kann er dann wesentlich einfacher an zukünftige Technologien angepasst werden.

Es ist zum Beispiel auch denkbar, dass mehrere Busse zu einer Art Zug gekoppelt werden,

der sich bei Bedarf wieder aufteilt und getrennte Ziele in der ganzen Stadt oder auch im Umland anfährt.

Eine umsteigefreie Anbindung des Ammertals an die Kliniken ist für mich kein stichhaltiges Argument für die Schienenstrecke, da ein guter Teil der Pendler auch aus anderen Gegenden kommt und auch nicht alle an den Kliniken arbeiten.

Bleibt zu hoffen, dass das Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Tübingen nicht deshalb gebraucht wird, weil die natürliche Intelligenz der Stadtentscheider für eine zukunftsfähige Planung nicht ausreicht.