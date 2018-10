London. Ach Gottchen, sie hat doch bloß eine Autotür selbst geschlossen: In Deutschland, das sich bereits 1919 der Privilegien des Adels entledigt hat, blickt man erstaunt auf die Empörung, die Herzogin Meghan vergangene Woche unter Traditionalisten in Britannien ausgelöst hatte – bloß, weil Prinz Harrys Frau vor einem öffentlichen Auftritt beim Aussteigen aus der Limousine sich nicht von Bediensteten bemuttern ließ.

Im Vereinigten Königreich ticken die Uhren halt doch noch anders. Die Herzogin von Sussex, das neueste und derzeit meistbeobachtete Mitglied der Royal Family, muss viele Regeln berücksichtigen. Diese gelten freilich für alle Hochwohlgeborenen im Königshaus, und teils auch fürs gemeine Volk. Etikette ist, glaubt man den vielen Berichten der britischen Boulevard-Presse, alles. Eine Übersicht zum zuweilen etwas merkwürdigen Knigge in der schillernden Welt der Windsors.

Don't touch! Royals anzufassen ist, außer beim ausdrücklich angebotenen Handshake, ein absolutes No-Go. Einige Trampel brechen die eherne Regel immer wieder. Etwa der Basketballstar LeBron James. Er legte 2014 beim Fototermin Herzogin Kate kumpelhaft den Arm um die Schulter. Sie trug's mit herzöglicher Fassung. Michelle Obama tat dies 2009 sogar mit der quasi „unberührbaren“ Queen höchstselbst – die britische Presse war geschockt. Die Queen nicht, sie erwiderte kurz die Geste. Unter Königskindern verbietet sich ebenfalls ein allzu vertrautes Miteinander. Öffentliche Küsse wie bei normalen verliebten Paaren sind verboten. Doch die Liebe bricht gelegentlich die Royal Rules: Im Juli busselte Meghan ihren Prinzen bei einem Polo-Turnier. Zuweilen pfeifen auch Prinz William und seine Kate auf das No-Touch-Gebot und lassen sich von begeisterten Untertanen herzen.

Knie zusammen! Die Damen des Königshauses zählen zu den meistfotografierten Menschen der Welt. Damit auch ja kein Lüstling einen Blick auf royale Schlüpfer erhaschen kann, müssen sie im Sitzen stets die Beine zusammenhalten, aber nicht irgendwie! Kate, die ewige Mrs. Perfect in der „Firma“ macht es vor mit ihrem „Duchess Slant“, der „Herzoginnen-Schräge“: Die Beine züchtig parallel zusammendrücken und in einer schrägen Linie auf den Boden stellen. Höchstens die Knöchel werden gekreuzt. Die Beine übereinanderzuschlagen, wie es Meghan einmal im Buckingham Palast tat, ist verpönt. Nur die Queen erlaubt sich – vielleicht altershalber – die Beine senkrecht zu stellen. Außerdem gilt: Vorsicht Wind. Angeblich lassen die Windsor-Ladys sich Bleigewichte in die Rocksäume nähen. Ob es auch einen Dresscode für das königliche Darunter gibt, ist nicht überliefert.

Keine Selfies! Und das in der Zeit der hemmungslosen Smartphone-Knipserei, wo unzählige Star-Selfie-Jäger auf der Suche nach dem ultimativen Promi-Shot unterwegs sind. Meghan soll der „Sun“ zufolge einem Paar in Nottingham ein Selfie verweigert haben mit der Entschuldigung: „Uns ist das nicht erlaubt.“ Gebrochen wird auch diese Regel gelegentlich, vor allem – mal wieder – von William und Kate.

Kein Social Media! Meghan war früher – als Star der US-TV-Serie „Suits“ – sehr aktiv auf Facebook, Instagram und Twitter. Und sie hatte einen Lifestyle-Blog, „The Tig“. Vor der Hochzeit musste sie alle Konten löschen – private Accounts hat kein Royal. Stattdessen gibt es offizielle Auftritte, bei Instagram etwa „kensingtonroyal“. Meghan hatte der BBC zufolge immerhin zwei Millionen Follower auf Instagram, auf Facebook 800 000 und auf Twitter 350 000.

Dresscode wahren! In Sachen Kleidung geht es elegant und züchtig zu. Kate und Meghan gelten als Stil-Ikonen. Doch offenherzige Dekolletees, nackte Schultern oder zu kurze Röcke sind tabu. Glaubt man der „Sun“, sind sogar offene Schuhe, bei denen man die royalen Zehen erblickt, verpönt. Laut dem „OK-Magazine“ dürfen Kate & Co. auch keinen farbigen Nagellack tragen – zu vulgär. Und dass ihre Hoheiten stets Hut und eine hautfarbene Strumpfhose zu tragen haben, ist eh klar. Der Dresscode trifft übrigens auch die Kleinen: Der arme Prinz George muss immer kurze Hosen und Kniestrümpfe tragen, sogar im Winter – bis er acht Jahre alt ist.

Keine Meeresfrüchte! Die Royals dürfen auf Auslandsreisen keine Meeresfrüchte essen – Vergiftungsgefahr fürs königliche Gedärm. Das gilt auch für halbrohes Fleisch oder Leitungswasser. schreibt das „Hello“-Magazine. Zudem müssen sie angeblich auf Reisen immer schwarze Kleidung dabeihaben, um im Trauerfall jederzeit angemessen gekleidet zu sein. Hintergrund soll 1952 der Tod von König George VI. gewesen sein. Die Nachricht erreichte Prinzessin Elizabeth auf einer Reise in Kenia mit Prinz Philip. Sie musste bei der Rückkehr im Flieger warten, bis man ihr Trauerkleidung brachte. Erst dann verließ sie – nun als Königin – den Flieger, berichtet bravotv.com.

Keine Autogramme! Die Erklärung dafür klingt einleuchtend: Angeblich soll keiner eine Vorlage bekommen, um die Unterschrift einer Royal Highness fälschen zu können. Allerdings wurde auch diese Regel schon gebrochen: Laut „The Mail“ besuchte Charles 2010 Flutopfer in Cornwall und gab dem Paar Tony und Meg Hendy, deren Haus zerstört wurde, ein Autogramm. Er schrieb „Charles 2010“ – und entschuldigte sich für seine wackelige Schrift. Immerhin: Damit lässt sich wohl kaum ein Scheck fälschen.

Weitere No-Gos: Die Liste der Verbote und Gebote ist lang. Royals dürfen bei Tisch nicht länger essen als die Queen, wenn Elizabeth II. einen Raum betritt, müssen alle aufstehen, Royals müssen knicksen vor Ranghöheren, und Knoblauch essen ist ihnen leider auch nicht erlaubt – der Atem . . . Eine der schrägsten Regeln ist Bravotv.com zufolge wohl, dass man im Hause Windsor nie Monopoly spielt: 2008 bekam Prinz Andrew ein solches Spiel geschenkt. Er lehnte ab: „Wir dürfen zu Hause kein Monopoly spielen. Es wird zu bösartig.“