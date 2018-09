Kollision auf der Kreisstraße: 89-Jähriger schwer verletzt

Münsingen. Der Mann bog auf Höhe eines Waldparkplatzes in die Kreisstraße ein, zur gleichen Zeit wie ein 74-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Münsingen kam. Die Fahrzeuge stießen dabei zusammen, gerieten ins Schleudern, kamen von der Fahrbahn ab und fuhren eine vier Meter hohe Böschung hinunter. Der 89-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Insassen des anderen Fahrzeugs kamen mit leichten Verletzungen davon. Die Kreisstraße musste nach dem Unfall vorübergehend gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.