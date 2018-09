Durch ein riskantes Überholmanöver hat ein 26-jähriger BMW-Fahrer am Dienstag einen Unfall verursacht, bei dem die 53 Jahre alte Lenkerin eines Fiat 500 schwer verletzt worden ist. Kurz vor 16 Uhr überholte der junge Mann auf der B 313 Richtung Trochtelfingen nach einer Linkskurve einen Fiat Ducato, obwohl seine Sicht eingeschränkt war. Deshalb übersah er den Wagen der 53-Jährigen, der ihm entgegenkam. Die Frau wich deshalb nach rechts aus und geriet zunächst auf den Grünstreifen. Anschließend schleuderte der Fiat500 zurück auf die Straße, überschlug sich und kam wenig später auf den Rädern im Straßengraben zum Stehen.

Der Unfallverursacher steuerte danach zwar kurz einen Parkplatz in der Nähe an, fuhr dann aber ohne anzuhalten einfach weiter. Erst als er in Trochtelfingen ankam, besann er sich und kehrte zur Unfallstelle zurück. Die Frau erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und musste mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. An ihrem Kleinwagen entstand ein Totalschaden, den die Polizei auf 5000 Euro schätzt.