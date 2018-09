Heilbronn. Zum Schluss wagte der Polizist aus Hannover eine persönliche Bemerkung. „Da schwillt mir der Kamm“, erklärte der Ermittler aus Niedersachsen. Ihn ärgere die lange Zeit der Ermittlungen bei Verdacht auf Kinderpornografie. Die erste Hausdurchsuchung komme viel zu spät. „In dieser Zeit können Kinder missbraucht werden“, sagte er vor dem Landgericht Heilbronn.

Damit hatte er den wunden Punkt des Heilbronner Falles exakt getroffen. Vor der Jugendkammer ist ein Erzieher angeklagt, dem nicht nur Besitz, Erwerb und Verbreitung von Kinderpornos vorgeworfen wird. Der heute 31-Jährige soll auch seit 2012 einen 2005 geborenen Buben missbraucht haben. Weil die Heilbronner Polizei anfangs sehr nachlässig ermittelte, kam es bis Anfang dieses Jahres zu wechselseitigen sexuellen Handlungen.

Der Angeklagte war bereits im Februar 2016 dem verdeckt agierenden Polizisten ins Netz gegangen. Die Wohnung wurde am 24. Mai 2016 durchsucht. „Er hat gleich mitgeteilt, dass wir fündig würden“, sagte ein Kommissar vor Gericht aus

Die Sichtung von 300 000 Bildern und 20 000 Videos auf den Computer zog sich hin bis Sommer 2017. 12 671 Fotos und 908 Filmchen bewerteten die Ermittler als pornografisch. Erst zu diesem Zeitpunkt wurde nach dem Beruf gefragt. Bei Google stieß der Sachbearbeiter Martin S. auf einen von der Bundesregierung geehrten Erzieher, der privat auch populäre Partys organisiert. Nun wurde der Arbeitgeber informiert: die evangelische Kirche. Bei einer zweiten Razzia am 5. März 2018 fanden sich Beweise, dass sich der Mann mindestens an einem Buben vergangen hatte. Unter dem Druck der Indizien gab er alles zu.

Er habe „eine amouröse Liebesbeziehung“ mit dem Jungen geführt, lautete die Erklärung im Verhör. „Die Verwerflichkeit war ihm gar nicht so präsent“, stellte der Ermittler fest. Bei der Auswahl des Opfers sei er „recht planvoll“ vorgegangen. Er habe sich mit dem Buben und dessen Familie angefreundet. Der Junge sei jetzt „sehr mitgenommen“. An einem weiteren Kind habe der Angeklagte auch Interesse gehabt, aber wegen des leichten Schlafs, sei es nicht möglich gewesen, sich unbemerkt an ihm zu vergreifen, sagte der Polizist.

Das Urteil soll am kommenden Freitag verkündet werden.