Konfitüre für die kalte Zeit

Der Göttelfinger Weihnachtsmarkt am Samstag, 1. Dezember, wirft seine Schatten voraus. Um den Gästen amMini-Stand etwas anbieten zu können, müssen natürlich entsprechende Vorarbeiten geleistet werden. Besonders dann, wenn im Herbst so üppig das Obst bereit zum Ernten an den Bäumen hängt. Und so wurden im Gemeindehaus eifrig Zwetschgen, Äpfel und Birnen gewaschen, geschält und geschnippelt, um dar...