Ab Montag, 26. März, müssen Laster-Fahrer nun mit Kontrollen durch die Polizei rechnen. Auch Tempo 40 in der Lederstraße sowie Tempo 50 in der Rommelsbacher und der Konrad-Adenauer-Straße werden ab Montag durch das Ordnungsamt überwacht. Temporeduzierungen und Lastwagen-Durchfahrtsverbot sind Bestandteile der vierten Fortschreibung des Luftreinhalteplans des Regierungspräsidiums Tübingen, der die Stickoxid-Werte an der Messstation in der Lederstraße reduzieren soll.