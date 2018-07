Mit jetzt 2 685 Mitgliedern (Vorjahr 2665) bleibt die TSG der größte Sportverein in Tübingen. Und geht auch die Aufgaben der Zukunft mit bewährter Vorstandsmannschaft an: Der Vorsitzende Hanns-Peter Krafft wurde bei der Hauptversammlung am Montag ohne Gegenstimme im Amt bestätigt, ebenso Werner Hermann (2. Vorsitzender) und Hauptkassier Jürgen Damerow sowie Gerold Jericho, Jörg Knauer, Angelika Lutz, Ulrich Maier, Roswitha Pantel, Gerda Siegele-Yazar und Eberhard Vogt als weitere Vorstandsmitglieder. Heiko Pörtner und Alexander Wütz schieden aus.

Beim Jahres-Rückblick stachen die Erfolge der Fußball-Abteilung heraus, erstmals in der Vereinsgeschichte gewann die TSG den Titel in der Landesliga. Die Meister-Mannschaft erhielt dafür den Volksbank-Förderpreis. Im Jahresabschluss 2017 verzeichnet die TSG trotz Ausgaben von rund 985000 Euro ein leichtes Plus von rund 20800 Euro. Ermöglicht wurde dies vor allem durch Spenden, etwa für den Kunstrasen – da diese Einnahmen jedoch nicht eingeplant werden können, beschloss die Versammlung eine moderate Beitragserhöhung für 2019. Im Sommer ist die Sanierung des Umkleide-, Lager- und Sanitärbereichs geplant, das bislang größte und teuerste Vorhaben.

Geehrt für jeweils 50-jährige Vereinstreue wurden Frank Keil, Astrid Klett, Betina Nusser, Rainer Steinhilber und Manfred Stoyke. Für vorbildliche Mitarbeit im Ehrenamt ausgezeichnet wurde Turn-Abteilungsleiterin Stefanie Gruber. Werner Hermann hat die Vorbereitung des Vereinsjubiläums 175 Jahre TSG Tübingen im Jahre 2020 übernommen.