Stuttgart. «Es hat sich an meiner Haltung dazu nichts geändert», sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart auf die Frage, ob er nochmal bei der Landtagswahl 2021 als Spitzenkandidat seiner Partei antrete. «Die Entscheidung werde ich zu gegebener Zeit, aber sicher nicht vor einem Jahr, treffen. Und ich bin weder in der einen noch der anderen Richtung entschieden.»

Die nächste Landtagswahl im Südwesten steht zwar erst 2021 an, aber die Frage, ob der erste und einzige grüne Ministerpräsident für eine weitere, dritte Amtszeit zur Verfügung steht, beschäftigt die Stuttgarter Politik schon lange. Kretschmann ist Umfragen zufolge der beliebteste Ministerpräsident der Republik.