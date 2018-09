Krimineller Familienbetrieb

Berlin. Vor einer Absperrplanke in Berlin-Neukölln liegen fünf Grabkerzen und welke Blumensträuße. Es ist halb neun Uhr morgens, hinter der Planke laufen Jogger auf das ehemalige Tempelhofer Flugfeld. Am Mittag wird hier ein Eiswagen stehen, so wie an jedem warmen Tag. Eigentlich ist das hier ein gutes Viertel, behütet fast. Umso irrealer erscheint es, dass in dem Eiswagen nun mehrere Einschusslöcher sind.

Am Sonntag den 9. September wurde hier der 36-jährige Nidal R. ermordet. Acht Schüsse feuerten die Täter ab, mitten am Tag zwischen Spaziergängern und Kinderwagen. Vermutet wird ein Racheakt rivalisierender Familien. R. war der vielleicht bekannteste Kriminelle Berlins. Zehn Jahre seines Lebens verbrachte er im Gefängnis, wegen Raubs, versuchten Totschlags, Körperverletzung, Nötigung. Zu seiner Beerdigung kamen mehr als 2000 Menschen. Tage nach der Tat zeigte ein überlebensgroßes Heldenporträt Nidal R. an einer Mauer hinter dem Tatort. Wer noch einen Beweis brauchte, dass Deutschland ein Problem mit der Clan-Kriminalität hat – hier ist er.

Rund 200 000 Clan-Mitglieder soll es laut Bundeskriminalamt in Deutschland geben, Mitglieder von meist libanesischen, eng organisierten Großfamilien, die in den 1980er Jahren nach Deutschland geflohen sind. Die meisten von ihnen kamen ins Ruhrgebiet, nach Berlin und Bremen. Nicht jedes Clan-Mitglied ist kriminell, trotzdem gibt einem die Zahl ein ganz gutes Gefühl für die Dimensionen. Und: Auch wenn der kulturelle Hintergrund ein anderer ist: Es ist kein Ausländerproblem. „Bei den Tätern handelt es sich oft um Menschen, die hier geboren wurden, um Deutsche“, erklärt Bernd Finger, der bis Ende 2012 bei der Berliner Polizei die Abteilung Organisierte Kriminalität leitete und als erfahrener Mafia-Jäger gilt.

210 Millionen Schaden 2017

Ermittler gehen davon aus, dass ein beträchtlicher Teil der Organisierten Kriminalität auf ihr Konto geht. 2017 schlugen diese Taten mit einem erfassten Schaden von 210 Millionen Euro zu Buche. Die meisten Banden sind als Drogendealer, Einbrecher und Wirtschaftskriminelle tätig. Eine Statistik über Clan-Kriminalität führt aber nicht einmal das Bundeskriminalamt.

„Clan-Strukturen zielen lediglich auf Profit, das ist ihr einziges Ziel“, sagt der Migrationsforscher Ralph Ghadban. Er hat viele Jahre in einer Beratungsstelle für Araber in Berlin gearbeitet und nun ein Buch über die Clans verfasst. „Sie haben gesehen, dass sie in unserer offenen, individualisierten Gesellschaft als geschlossene Gruppe viel erreichen können“, sagt Ghadban. In einem Land voller Einzelgänger haben die Großfamilien einen strategischen Vorteil. Die Familien seien deshalb in Deutschland auch viel größer als im Libanon.

„Der Staat hat dieses Problem lange unterschätzt“, sagt Ghadban. Zu lange habe es kein Integrationsprogramm gegeben, junge Araber hätten oft keine Chance gehabt, ihrem Umfeld zu entfliehen. „Selbst die vierte Generation hat sich noch in einer Parallelgesellschaft eingerichtet.“ Das sei genau das Umfeld, in dem Clanstrukturen gedeihen können.

Der Einfluss der Clans reiche „in Einzelfällen“ bis in Behörden hinein, sagt Ex-Polizist Finger. Beamte würden bestochen, eingeschüchtert oder erpresst. Aus seiner aktiven Zeit erinnert er sich an Fälle, in denen Polizisten mit einem privaten Bordellbesuch erpresst wurden, etwa eine geplante Razzia vorher zu verraten. Auch die Öffentlichkeit sei nicht sicher, wie der Berliner Mordfall zeige. „Der Mord an Nidal R. war eine Machtdemonstration“, erklärt Finger. Es gehe den Clans mit solchen Taten darum, den Anspruch auf ein Territorium zu untermauern. Diese Gewalttraditionen würden weitergegeben. „Es zieht sich ein krimineller Faden durch mehrere Generationen“, sagt Finger.

Die Familien sind streng hierarchisch organisiert, hat der Essener Traumatherapeut Christian Lüdke beobachtet. Dort herrsche ein extrem strenges patriarchalisches System – „die Mädchen stehen auf, wenn der Vater den Raum betritt“. Kinder, die mit kriminellen Vätern oder Brüdern aufwüchsen, hätten auch ein anderes Unrechtsbewusstsein. „Ihnen gilt nur das eigene Clan-Gesetz als Maßstab“, sagt er.

In Sicherheitskreisen sind daher die Rufe nach einem harten Durchgreifen allgegenwärtig. „Gegen diese Clans muss der Staat stark auftreten“, fordert der ehemalige Polizist Finger, etwa mit „zeitnahen, angemessen hohen Freiheitsstrafen“. Stolz ist er darauf, dass er maßgeblich für eine Rechtsänderung im Strafgesetzbuch gekämpft hat, die seit mehr als einem Jahr gilt. Sie macht es leichter, das Vermögen aus Straftaten einzuziehen. Beim Berliner Remmo-Clan wurden vor Kurzem 77 Immobilien im Wert von zehn Millionen Euro beschlagnahmt. „Das Gesetz ist nicht perfekt“, sagt Ghadban. Es müsse sich erst noch zeigen, ob es der Realität standhalte.

Um den Banden den Nachwuchs auszutrocknen, setzt Ex-Kriminalist Finger auf Aussteigerprogramme. Er will jungen Menschen in dem Milieu andere Vorbilder aus der gleichen ethnischen Herkunft schmackhaft machen. „Geschäftsinhaber, Ärzte, die es geschafft haben, die ihr Vermögen rechtstreu erworben haben, können Leitbilder sein“, hofft er.