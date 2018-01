Stuttgart. Erst am Freitag war Andreas Hofer zum Intendanten der Internationalen Bauausstellung 2027 Stadt-Region Stuttgart ernannt worden, schon regt sich Kritik, und zwar am Auswahlverfahren. Die FDP-Fraktion in der Regionalversammlung moniert fehlende Transparenz und einen Alleingang des Aufsichtsrats der IBA GmbH. „Die 20 Mitglieder des Aufsichtsrats mauscheln hinter runtergelassenen Rollläden einen Mann aus, der bis 2027 wesentlich bestimmen soll, wie zukunftsfähiges Bauen aussehen soll“, heißt es in einer Mitteilung, die im Vorfeld der offiziellen Vorstellung Hofers an diesem Montag verschickt wurde. Aus 60 Bewerbern seien angeblich drei ausgewählt worden, die hätten die Regionalräte jedoch nicht kennengelernt.

In den Augen der FDP hätte die Regionalversammlung als Geldgeber des Großprojekts bei der Auswahl „ein entscheidendes Wörtchen“ mitzureden gehabt. Nicht einmal eine Abstimmung im Ältestenrat oder eine Information der Fraktionsvorsitzenden habe es gegeben, kreidet FDP-Chef Kai Buschmann den Verantwortlichen an. Seine Fraktion hätte zudem eine Doppelspitze mit einem Mann und einer Frau begrüßt. dl